Plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de MIO: Memories in Orbit dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

MIO: Memories in Orbit est-il dans le Game Pass ?

de quoi bien démarrer la nouvelle année 😎 pic.twitter.com/hbLL1h7qwX — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) January 6, 2026

Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment,arrive au mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent ledit metroidvania et se posent ainsi des questions à son sujet. Certains joueurs et joueuses se demandent notamment si le titre de Douze Dixièmes est présent ou non dans leet souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis sa sortie, qui remonte au 20 janvier 2026.Remarquons à ce sujet que le metroidvania de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate, sur Xbox Series et PC. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'abonnement adéquat, vous pouvez découvrirvia le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût, sur les plateformes précédemment mentionnées.Toutefois, il est possible que Douze Dixièmes et Focus Entertainment décident de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 20 janvier 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.