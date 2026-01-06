MIO: Memories in Orbit est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2026 à 15h09
Plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de MIO: Memories in Orbit dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
MIO: Memories in Orbit est-il dans le Game Pass ?
Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, MIO: Memories in Orbit arrive au mois de janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent ledit metroidvania et se posent ainsi des questions à son sujet. Certains joueurs et joueuses se demandent notamment si le titre de Douze Dixièmes est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de la disponibilité de MIO: Memories in Orbit dans le Game Pass.

MIO: Memories in Orbit est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : MIO: Memories in Orbit figure dans le Game Pass, et ce, depuis sa sortie, qui remonte au 20 janvier 2026.

Remarquons à ce sujet que le metroidvania de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate, sur Xbox Series et PC. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'abonnement adéquat, vous pouvez découvrir MIO: Memories in Orbit via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût, sur les plateformes précédemment mentionnées.
Toutefois, il est possible que Douze Dixièmes et Focus Entertainment décident de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que MIO: Memories in Orbit débarque le 20 janvier 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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