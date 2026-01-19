MIO: Memories in Orbit : Heure de sortie en France sur consoles et PC

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Heure de sortie de MIO: Memories in Orbit en France sur PC et consoles

Quel est le prix de MIO: Memories in Orbit ?

Les configurations PC de MIO: Memories in Orbit

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PC (Steam) Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Devant débarquer à la fin de ce mois de janvier 2026,, qui est développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses souhaitent se lancer sur le metroidvania dès que possible. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous,Comme vous le savez probablement déjà,sort le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à de récentes informations partagées par Douze Dixièmes, notamment sur le compte Twitter/X du titre, nous en savons plus au sujet deAinsi,. Cet horaire semble s'appliquer à l'ensemble des plateformes de jeu concernées et donc à tous les joueurs et joueuses. De ce fait, tout le monde pourra découvrirau même moment.Selon les informations partagées sur les différents stores,est vendu à 19,99 €. Toutefois, une petite promotion est actuellement proposée, et ce, jusqu'au 20 janvier prochain : les joueurs et les joueuses peuvent ainsi profiter d'une réduction de 10 % et se procurerpour 17,99 € pendant ce laps de temps.Les configurations requises pour faire tournersur PC sont correctes. D'après les détails connus, il convient d'avoir 8 Go de mémoire vive et 4 Go d'espace disque disponible pour profiter du metroidvania de Douze Dixièmes sur PC. Cependant, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous partageons la configuration minimale et recommandée dedans un article dédié.Rendez-vous donc le 20 janvier 2026 pour découvrir. Date à laquelle le metroidvania de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre entrera également, à ce moment-là, dans le catalogue du Game Pass. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :