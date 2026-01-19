MIO: Memories in Orbit : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 janvier 2026 à 10h00
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de MIO: Memories in Orbit en France, sur PC comme sur consoles.
MIO: Memories in Orbit : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Devant débarquer à la fin de ce mois de janvier 2026, MIO: Memories in Orbit, qui est développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses souhaitent se lancer sur le metroidvania dès que possible. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, l'heure de sortie de MIO: Memories in Orbit en France sur consoles et PC.

Heure de sortie de MIO: Memories in Orbit en France sur PC et consoles

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Comme vous le savez probablement déjà, MIO: Memories in Orbit sort le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à de récentes informations partagées par Douze Dixièmes, notamment sur le compte Twitter/X du titre, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de MIO: Memories in Orbit.

Ainsi, l'heure de sortie de MIO: Memories in Orbit est fixée à 17h (heure française), le 20 janvier 2026. Cet horaire semble s'appliquer à l'ensemble des plateformes de jeu concernées et donc à tous les joueurs et joueuses. De ce fait, tout le monde pourra découvrir MIO: Memories in Orbit au même moment.

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Quel est le prix de MIO: Memories in Orbit ?

Selon les informations partagées sur les différents stores, MIO: Memories in Orbit est vendu à 19,99 €. Toutefois, une petite promotion est actuellement proposée, et ce, jusqu'au 20 janvier prochain : les joueurs et les joueuses peuvent ainsi profiter d'une réduction de 10 % et se procurer MIO: Memories in Orbit pour 17,99 € pendant ce laps de temps.

Miniature vidéo

Les configurations PC de MIO: Memories in Orbit

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Les configurations requises pour faire tourner MIO: Memories in Orbit sur PC sont correctes. D'après les détails connus, il convient d'avoir 8 Go de mémoire vive et 4 Go d'espace disque disponible pour profiter du metroidvania de Douze Dixièmes sur PC. Cependant, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous partageons la configuration minimale et recommandée de MIO: Memories in Orbit dans un article dédié.

À lire également

MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC

MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC

Rendez-vous donc le 20 janvier 2026 pour découvrir MIO: Memories in Orbit. Date à laquelle le metroidvania de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre entrera également, à ce moment-là, dans le catalogue du Game Pass. Notre partenaire Instant Gaming vous propose MIO: Memories in Orbit avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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