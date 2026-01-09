Certains joueurs et joueuses se demandent si MIO: Memories in Orbit est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

MIO: Memories in Orbit est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment,est un metroidvania, qui transportera les joueurs et les joueuses au sein d'un vaisseau gigantesque, l'Arche. Le titre, qui est plutôt attendu par les amateurs du genre, doit arriver à la fin du mois de janvier 2026. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous apportons la réponse à cette question, dans ce qui suit.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le metroidvania de Douze Dixièmes est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 20 janvier 2026.D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons lire la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam », « Steam Cloud » et « Partage familial ». Autrement, nous aurions des mots comme « Coopération en ligne », « Multijoueur multiplateforme » ou encore « JcJ en ligne ». Or, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas.Cette information précise confirme, de ce fait, que. Il ne sera donc possible de jouer à la production vidéoludique de Douze Dixièmes qu'en solo.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment entrera, par ailleurs, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, soit le Game Pass, et ce, dès son lancement.