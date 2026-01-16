MIO: Memories in Orbit : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de MIO: Memories in Orbit, le metroidvania de Douze Dixièmes.

Date de sortie de MIO: Memories in Orbit

Sur quelle(s) plateforme(s) sort MIO: Memories in Orbit ?

Quelle est l'histoire de MIO: Memories in Orbit ?

Vous êtes MIO, robot agile doté de capacités extraordinaires. Vous vous réveillez à bord de l'Arche. Cet astronef labyrinthique, dont la mission initiale vous est inconnue, erre à la dérive et ressemble à un champ de ruine, envahi par une végétation sauvage et des machines hors de contrôle.



Personne ne sait pourquoi les Perles, les IA de l'Arche, ont cessé de fonctionner. Tombé dans l'oubli, le vaisseau risque l'extinction imminente. Plongez au cœur de ce colosse technologique pour raviver ses souvenirs enfouis, tout en essayant de faire la lumière sur votre propre passé et votre destinée.

















Quel est le gameplay de MIO: Memories in Orbit ?

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PC (Steam) Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Afin de vous préparer au mieux à la sortie de la nouvelle production vidéoludique de Douze Dixièmes (studio français connu pour Shady Part of Me), voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, sa date de sortie, mais aussi les plateformes de jeu concernées.C'est lors du PC Gaming Show de décembre 2025 que Douze Dixièmes et Focus Entertainment ont fait une annonce cruciale concernant la sortie de leur metroidvania :De nombreux joueurs et joueuses pourront découvrir les aventures de ce petit robot, nommé MIO, étant donné que. Cependant, Douze Dixièmes et Focus Entertainment n'ont pas parlé de versions PS4 et Xbox One pour le titre. Il semblerait donc que les précédentes consoles de Sony/PlayStation et de Microsoft ne soient pas concernées., un vaisseau décrit comme un « astronef labyrinthique », qui est désormais « envahi par une végétation sauvage et des machines hors de contrôle »., qui risque « l'extinction imminente ». Sur la page Steam du titre, nous pouvons lire ceci concernant, telles que le grappin, qui sont nécessaires pour explorer et progresser dans l'Arche. D'ailleurs, selon les propos des développeurs, les joueurs et les joueuses devront ainsi faire preuve de timing et de précision : « Maîtrisez précision, rythme et timing pour trouver le flow parfait » pouvons-nous lire sur la page Steam du soft.Évidemment, le périple de MIO ne sera pas chose aisée, étant donné que. Chacun d'entre eux possèdera, comme vous vous en doutez, son propre pattern. Heureusement, nous pourrons compter sur des compétences, qui pourront très certainement faire la différence, lors des séquences d'affrontement : « Améliorez les capacités de MIO en récupérant des composants sur vos ennemis. Grâce aux nombreux modificateurs de compétences, développez une force redoutable et adaptée à votre style de jeu ».Rendez-vous donc le 20 janvier 2026 pour découvrir. Date à laquelle le metroidvania de Douze Dixièmes et de Focus Entertainment se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :