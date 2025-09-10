Minecraft vous propose d'adopter un chien avec ce DLC super héroïque

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 septembre 2025 à 15h45
Amateurs de super-héros et d'aventures cubiques, profitez de vos deux univers préférés dès maintenant avec le nouveau DLC de Minecraft sur le thème de Superman.
Minecraft vous propose d'adopter un chien avec ce DLC super héroïque
En juillet dernier, Minecraft célébrait la sortie du film Superman de James Gunn avec un pack de costumes aux couleurs des personnages du film. Mais le justicier de Metropolis n'a pas dit son dernier mot. Depuis le 10 septembre 2025, un nouveau DLC est disponible sur le Marketplace de Minecraft et il propose une aventure inédite aux admirateurs du super-héros.

Superman s'offre un nouveau pack thématique dans Minecraft

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Ce DLC s'inspire de l'univers du comics en ayant comme trame principale un nouveau plan machiavélique de Lex Luthor. Vous devrez donc vous glisser dans la peau de Superman (en version cubique) pour sauver Metropolis du chaos en volant, en combattant et en menant l'enquête. Développé par Orville Studios, le pack en question inclut de nombreuses missions à réaliser, 11 skins différents et la possibilité de visiter des lieux emblématiques de cet univers comme la Forteresse de la Solitude.

Miniature vidéo

Pour présenter aux joueurs le contenu de ce DLC, un trailer a été mis en ligne sur YouTube. Très inspiré par les premiers films du super-héros, il montre Superman en train de voler dans le ciel de Metropolis, Clark Kent alerté dans les locaux du Daily Planet, le sauvetage d'un chat, un combat contre une créature géante et même Krypto, le compagnon à 4 pattes du célèbre justicier.

Une aventure héroïque proposée à petit prix

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Déjà disponible sur le Marketplace, le pack Superman peut désormais être ajouté à la Bedrock Edition de Minecraft. Il vous en coutera 1510 Minecoins, soit un peu moins de 10 euros.

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Pour prolonger un peu plus cette épopée dans le monde de Superman, notez que le pack de costumes proposé au mois de juillet est toujours disponible et qu'il est gratuit. Alors si vous aimez les grandes capes rouges, tirer des lasers avec les yeux et mener une double vie de super-héros et de journaliste, n'attendez plus pour découvrir ce pack !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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