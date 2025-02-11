Minecraft vous invite à découvrir 3 nouveautés très nature

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 février 2025 à 14h21
Régulièrement, des nouveautés viennent amener de la vie supplémentaire dans le monde de Minecraft. Découvrez sans attendre 3 nouveaux ajouts qui sentent le désert.
Minecraft vous invite à découvrir 3 nouveautés très nature
Les versions Java et Bedrock de Minecraft proposent régulièrement des ajouts et des nouveautés pour étendre les possibilités de création de la communauté. Il peut s'agir d'éléments rendant l'environnement plus vivant comme des feuilles tombant des arbres, des variantes d'animaux existants ou de nouveaux blocs. Mais depuis le 10 février 2025, les joueurs des deux versions peuvent découvrir de nouvelles herbes, une fleur rare et des poulets évoluant avec les températures.

Plusieurs nouveautés promises en septembre 2024 ajoutées aux deux versions de Minecraft

Cet ajout fait écho au souhait de Mojang de proposer plus régulièrement des mises à jour gratuites apportant quelques nouveautés supplémentaires.

Pour la mise à jour de février, l'accent est mis sur la nature avec l'arrivée d'une nouvelle variante animalière axée sur le chaud et le froid. Après les vaches, des poulets reflétant le biome dans lequel ils vivent peuvent être croisés. Dans les biomes polaires, le poulet froid est à l'honneur avec ses plumes et ses œufs bleus. Tandis que dans les déserts, le poulet chaud prend sa place, reconnaissable à ses œufs et à son plumage bruns.

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En complément des animaux, la dernière snapshot en date de Minecraft ajoute également les herbes sèches. Visibles uniquement dans les zones désertiques et les badlands, elles arborent une teinte jaune-brune et sont déclinées en deux versions : les courtes et les hautes. Dans les deux cas, elles peuvent être données aux moutons en tant que source de nourriture. 

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Enfin, si vous possédez des cactus, une fleur peut désormais pousser à son sommet. D'un beau rose, elle attire les abeilles et peut être transformée en teinture. Amis constructeurs, n'attendez plus pour découvrir toutes ces nouveautés dans les versions Java et Bedrock de Minecraft.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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