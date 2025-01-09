Minecraft : Plusieurs nouveautés découvertes sur les serveurs tests

Si la prochaine mise à jour majeure de Minecraft n'arrivera qu'au printemps 2025, les utilisateurs des serveurs tests ont déjà eu un avant-goût des futurs ajouts esthétiques.
Alors que l'année 2025 vient seulement de débuter, la communauté Minecraft
a eu droit à plusieurs nouvelles excitantes. Depuis le 1er janvier, Notch a confirmé la création d'une suite à son jeu culte
et une étrange pierre a donné naissance à de nombreuses théories sur la mise à jour de l'Overworld. Mais une nouvelle surprise vient s'ajouter à cette vague d'informations sur le monde fait de blocs.
Des cochons, des feuilles et une nouvelle recette ajoutés à Minecraft
Dans un article publié le 8 janvier 2025 sur le site officiel du jeu
, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu des éléments esthétiques qui seront ajoutés prochainement dans Minecraft
.
Sur les images partagées, l'accent est principalement mis sur les cochons. En effet, ceux-ci disposeront bientôt de 2 nouvelles variantes, à savoir le cochon froid et le cochon chaud
. S'ils se distinguent par la couleur de leur pelage, les joueurs ne pourront les rencontrer que dans des biomes spécifiques
. Attendez-vous donc à croiser le cochon froid dans les environnements polaires et le cochon chaud dans les dunes.
Une autre nouveauté mise en avant concerne les détails des différents environnements. Dans un souci de créer des décors plus vivants et colorés, les développeurs ont imaginé de nouveaux détails visibles uniquement dans les biomes forestiers
. Lors de vos prochaines promenades dans les bois, vous pourrez apercevoir des fleurs au sol, des feuilles qui tombent des arbres et qui crépitent sous vos pieds quand vous marchez dessus.
Enfin, une nouvelle recette permet à tous les aventuriers de créer plus facilement un bloc de magnétite.
Placé sur un point élevé ou dans votre base, ce bloc est idéal pour retrouver facilement votre chemin et orienter votre boussole. Désormais, vous n'aurez besoin que d'un lingot de fer et de briques ciselées pour le fabriquer.
Ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles pour celles et ceux qui possèdent Minecraft: Java Edition. Pour les autres, il faudra patienter quelques semaines encore avant de les découvrir.
commentaire (1)
Je trouve sa bien .