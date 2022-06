Minecraft : Un RTS serait en développement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que Minecraft vient d'accueillir une nouvelle mise à jour majeure, la 1.19, permettant d'introduire une pléthore de nouveautés, l'univers pourrait s'agrandir encore un peu plus. Un troisième jeu (si nous mettons de côté Minecraft Earth) serait en cours de développement, après l'excellent Minecraft Dungeons., selon les informations du journaliste Jeff Gerstmann.Il a expliqué, lors d'un stream sur la plateforme Twitch , que, où les joueurs pourraient, notamment, contrôler des « unités Steve », et combattre des unités ennemies comme les Piglins. Le but étant que sa faction domine les autres. Jeff Gerstmann explique qu'un mode histoire devrait également être disponible.D'ailleurs,, puisqu'il serait dans un état « suffisamment avancé ». Dans tous les cas, Mojang semble bel et bien travailler sur d'autres choses, en plus de Minecraft. Le studio avait expliqué, il y a quelque temps, vouloir étendre l'univers avec d'autres productions, ce qu'il avait fait une première fois avec Minecraft Dungeons . Nous en saurons un peu plus prochainement. En attendant, sachez que la Wild Update est disponible depuis ce 7 juin sur Minecraft, permettant de profiter de nouveaux biomes, mobs, créations et fonctionnalités.