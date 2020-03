Lors d'une présentation plus détaillée de la Xbox Series X, nous avons pu bénéficier des premières images du titre de Mojang sur la console next-gen.

Le Raytracing change fondamentalement la façon dont Minecraft peut être perçu, en attirant le joueur et en l'immergeant dans un monde beaucoup plus réaliste.

, et a, à cette occasion, partagé quelques images pour le jeu de Mojang., il est cependant un jeu extraordinaire pour celles et ceux qui veulent créer, faire fonctionner leur imagination, ou simplement vivre une aventure épique, combattant alors le dragon de l'Ender. Cependant, avec le Raytracing présent sur la Xbox Series X,C'est dans une vidéo publiée sur YouTube quea fait une démonstration technique de la console, montrant alors Minecraft en action.Sur Xbox Wire , la firme a publié des images sur lesquelles nous pouvons alors distinguer clairement: les lumières se reflètent sur les murs et les sols, la lave brille et les textures ont plus de profondeur et de nuances., qui permet donc d'améliorer l'éclairage, les ombres et les réflexions ainsi que l'acoustique et l'audio spatial, dans le but de rendre cela plus réaliste., rédacteur en chef de, a fait une déclaration concernant les performances de cette nouvelle technologie.Pour rappel, aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour la, mais elle reste attendue pour le quatrième trimestre de cette année, et si vous ne possédez pas encore Minecraft , sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :