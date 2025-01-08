Minecraft : Un nouveau matériau prochainement ajouté au titre ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 janvier 2025 à 15h33
Une mystérieuse publication partagée sur le compte X de Minecraft semble murmurer à la communauté l'une des nouveautés de sa prochaine mise à jour majeure.
Minecraft : Un nouveau matériau prochainement ajouté au titre ?
Si Minecraft 2 a été officialisé par Notch, les équipes de développement continuent de produire du contenu additionnel pour le jeu original. Pour tenir la communauté informée, Mojang publie régulièrement des informations sur ses différents réseaux sociaux. Cependant, la publication du 7 janvier 2025 a intrigué les joueurs. Néanmoins, ces derniers ont tenté de décrypter le message caché, évoquant dans la foulée l'arrivée d'un nouveau matériau dans le futur. 

Une photo de pierre et d'étranges émojis qui intriguent la communauté Minecraft

La publication en question inclut la photo d'un caillou accompagnée de deux émojis pierre et de deux émojis yeux. Rapidement, les utilisateurs ont conclu que ce message codé annonçait l'arrivée d'un nouveau matériau. Ils ont également évoqué la possibilité de voir cet élément arriver dans la mise à jour de l'Overworld, l'une des plus attendues par la communauté. Toutefois, ni Mojang ni Microsoft n'ont répondu par la positive à ces spéculations.


À l'heure actuelle, il est impossible de savoir comment ce nouvel élément minéral pourrait être utilisé et s'il peut bouleverser le gameplay de Minecraft. Cependant, de nombreux joueurs de Minecraft pensent qu'il aurait des propriétés magnétiques. Si cette théorie se vérifie, son utilisation impacterait la survie des joueurs mais aussi les différents outils que ces derniers peuvent fabriquer.

Mais pour d'autres, la roche en question permettrait de magnétiser la boussole. De cette manière, le mystérieux minerai simplifierait l'exploration des régions les plus dangereuses du monde de Minecraft, notamment le Nether et l'Overworld. Cependant, tout cela reste de l'ordre de l'hypothétique. Pour connaître les propriétés de ce nouveau minerai ainsi que les autres surprises de cette mise à jour majeure, il faudra néanmoins patienter jusqu'au printemps 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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