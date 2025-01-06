Minecraft 2 officialisé par son créateur

À la surprise générale, Notch (créateur de Minecraft) a décidé de marquer le début d'année 2025 en annonçant de manière discrète le développement de Minecraft 2.
Disponible depuis 2009, Minecraft
est un titre qui continue de captiver le public malgré son ancienneté dans le paysage vidéoludique. Que ce soit via le mode Survie, ses multiples spin-off ou via le mode créatif, chaque joueur peut trouver dans ce monde fait de blocs une aventure à la hauteur de ses attentes. Mais les fidèles de la première heure pourraient prochainement explorer un tout nouvel univers dans la directe lignée de ce titre incontournable.
C'est en tout cas ce que suggère une publication partagée par Markus Persson sur X/Twitter
. Plus connu comme Notch au sein de la communauté, le créateur de la licence phénomène avait partagé le 1er janvier 2025 un sondage
. Il y demandait à sa communauté quel type de jeu les joueurs voulaient qu'il crée. Or, l'une des deux réponses a mené à cette révélation inattendue.
Notch désireux de travailler sur un « successeur spirituel » à Minecraft
Les utilisateurs du réseau social avaient le choix entre un dungeon crawler à la première personne et basé sur des tuiles ou un successeur spirituel de Minecraft. Comme une petite blague adressée à la communauté, il avait indiqué pour cette deuxième option la mention « make minecraft 2 boomer »
. Mais si ce détail peut sembler anecdotique, Notch a partagé une autre publication le 3 janvier 2025 annonçant que cette réponse était très sérieuse.
En répondant à un utilisateur, Notch a confirmé l'annonce de Minecraft 2. Cependant, il ne précise pas si ce projet verra le jour en premier ou son dungeon crawler sortira avant. Néanmoins, il a rappelé aux joueurs qu'il veut être honnête en leur indiquant ses intentions pour le futur. Mais ce nouveau projet aura une particularité : il ne devrait pas être associé à Microsoft.
J'ai pensé que les gens voulaient peut-être que je fasse un autre jeu qui soit super similaire au premier, et j'adore retravailler sur des jeux. Mon intention est d'être clair et honnête à ce sujet, en disant que les successeurs spirituels sont généralement un peu… vous savez… fades. C'est tragique. J'ai donc l'intention de le faire d'une manière qui n'essaie en aucun cas d'empiéter sur l'incroyable travail de l'équipe Mojang et que Microsoft est en train de faire avec succès en se foutant de la gueule du monde.
Même si cette nouvelle peut réjouir les fidèles de la franchise, il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie ou des mécaniques de jeu.
La balle est désormais dans le camp de Mojang, et il va falloir guetter les publications de Notch pour en apprendre plus sur ces deux projets prometteurs.
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