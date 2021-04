Minecraft se rapproche des 140 millions de joueurs actifs mensuels

PC pour la somme de 18,19 € au lieu de 23,95 €, soit 24 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

vient de publier son dernier rapport financier , dans lequel nous apprenons en effet que. Si ce chiffre est impressionnant,, indique qu'il est également supérieur de 30 % à celui de la même époque durant l'année 2020.Il explique par la suite que, et ce grâce à plus d'Avec l'année 2020 qui a été marquée par la pandémie de la COVID-19, plusieurs périodes de confinements ont eu lieu, profitant naturellement au titre de, ce qui a permis à de nombreux utilisateurs de revenir sur le titre, ou de de le découvrir. De plus,, ce qui est une belle prouesse pour ce dungeon crawlers.Pour finir,, soit une hausse de 19 % par rapport à la même période durant l'année 2020, et que les achats numériques sont de plus en plus importants.Pour rappel, Minecraft accueillera cet été la première partie de sa mise à jour majeure intitulée Caves & Cliffs , et de nouveaux joueurs devraient naturellement rejoindre l'aventure. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, sachez que Minecraft est disponible à un moindre coût chez notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur