Minecraft : Le sniffer vainqueur du vote communautaire

Chaque année, ou presque, à l'occasion du Minecraft Live, Mojang propose à sa communauté de voter pour un mob qui sera intégré en jeu. Souvent, ce sont des créatures originales qui apportent une fonctionnalité unique et intéressante. En cette fin d'année 2022, le vote du mob communautaire concernait le Tuff Golem, une petite statue qui collecte les objets, la Rascal, une créature qui joue à cache-cache dans les mines et le Sniffer, qui permet de trouver des graines spéciales.Comme vous l'avez peut-être déjà vu,, et de loin, avec plus de la moitié des joueurs qui a voté pour lui (55,1 %). Ce dernier sera donc intégré dansà l'occasion de la mise à jour 1.20 du jeu, qui a également été révélée . Elle accueillera les chameaux, lesquels pourront être montés par deux personnes, mais aussi de nouveaux crafts, notamment pour utiliser les bambous. Nous pourrons, par exemple, fabriquer des radeaux.Mais pour en revenir au, les développeurs ont précisé que cette créature faisait autrefois partie intégrante de l'écosystème de l'Overworld. Il sera maintenant possible de les ramener à la vie,. Une fois qu'ils auront éclos, vous pourrezNous en saurons plus au sujet dud'ici quelques mois, lorsque la mise à jour 1.20 de Minecraft sera disponible, probablement durant l'été 2023.