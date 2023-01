Minecraft : Le Sniffer, nouveau mob, se dévoile en images et s'annonce imposant

Le Sniffer, un compagnon géant

Here's an early in-game peek at the sniffer's visuals! 👀Our team is really excited to share these with you 😊 Let us know what you think!

Screenshots in thread 🧵 pic.twitter.com/yU7d9UPUIX — Chi! 🌹 (@wChiwi) January 20, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En octobre dernier, Mojang Studios a présenté un aperçu des nouveautés à venir dans la mise à jour 1.20 de, parmi lesquelles nous trouvons, entre autres, un mob ayant gagné le célèbre vote communautaire , ayant lieu chaque année. La communauté a, effectivement, le choix entre trois mobs, ayant des compétences plus ou moins originales, et doit choisir celle qu'elle souhaite voir débarquer en jeu. Sans surprise, le Sniffer a remporté ce duel face au Tuff Golem et à la Rascal.Après quelques semaines de silence,, qui surprendra plus d'un joueur.Celles et ceux aimant la grandeur seront ravis de découvrir que, bien plus grande qu'un personnage dans. Comme nous pouvons le voir dans une vidéo partagée sur Twitter par l'un des développeurs,, dotées d'un pelage vert et marron, tout en ayant une tête assez grande.Une taille qui n'est finalement pas si étonnante lorsque nous nous remémorons les propriétés du Sniffer, qui possède un nez capable de traquer des graines particulièrement rares, « perdues depuis longtemps » selon les informations qui avaient été partagées à l'époque. Ce mob nous servira à obtenir des graines qui donneront de nouvelles plantes, mais ce point n'a pas encore été détaillé par Mojang.pour ensuite profiter de ses compétences uniques en la matière. Nous devrions en savoir plus prochainement, puisqu'il devrait être intégré dans le jeu avant sa sortie, via un snapshot, comme toujours.