Minecraft : Le snapshot 22w16a est disponible

Changements apportés à l'Allay Délai après le lancement d'un objet réduit de deux secondes. PV augmentés de 10 (10 → 20). La portée de recherche est augmentée.

Les grenouilles peuvent désormais apparaître à plus d'endroits.

Les joueurs de Minecraft en ont désormais l'habitude, chaque semaine, un nouveau snapshot se rend disponible, apportant une partie des nouveautés qui seront introduites à l'occasion de la mise à jour 1.19.Il ne s'agit pas du snapshot le plus intéressant, bien que quatre nouvelles musiques soient ajoutées au jeu. Ces dernières pourront être entendues dans certains biomes, et dans le menu principal. Elles se nomment Ancestry, Aerie, Firebugs et Labyrinthine. Les joueurs pourront également fabriquer un nouveau disque de musique (le 5) en obtenant 9 fragments de disque.Concernant les ajustements, voici les choses les plus importantes :Les choses commencent donc à prendre forme,. Nous devrions avoir le droit à quelques snapshots avant de voir débarquer la version 1.19 de Minecraft de manière plus officielle. Pour consulter l'entièreté du snapshot, et voir les différentes corrections apportées, vous pouvez vous rendre sur le site officiel