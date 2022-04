Minecraft : Le snapshot 22w14a est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les joueurs de Minecraft en ont désormais l'habitude, chaque semaine, un nouveau snapshot se rend disponible, apportant une partie des nouveautés qui seront introduites à l'occasion de la mise à jour 1.19.. Qui dit nouveau biome dit nouvelles ressources, cela va de soi.De ce fait, dans les Mangroves, qui se situent dans des régions chaudes et humides, nous retrouverons les Palétuviers, lesquels peuvent d'ailleurs être occupés par un nid d'abeilles, tout comme le biome, qui est peuplé de ces insectes, mais aussi des grenouilles chaudes. En outre, le sol des mangroves est recouvert de boue, ce qui nous donnera la possibilité de créer de l'argile.Pour le reste,, laquelle se montrera particulièrement utile, puisqu'elle indique non pas le nord, ni ce que nous chérissons le plus au monde,. Pour la fabriquer, il suffit d'avoir une boussole et huit éclats d'écho, ressource que nous trouvons dans les citées anciennes.Les choses commencent donc à prendre forme,. Nous devrions avoir le droit à quelques snapshots avant de voir débarquer la version 1.19 de Minecraft de manière plus officielle. Pour consulter l'entièreté du snapshot, et voir les différentes corrections apportées, vous pouvez vous rendre sur le site officiel