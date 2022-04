Minecraft : Le snapshot 22w13a est disponible, avec l'Allay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si vous êtes un joueur assidu de, vous devez maintenant le savoir : Mojang est dans la dernière ligne droite avant la sortie de la mise à jour Wild Update, plus tard dans l'année., et faire leur retour aux développeurs, dans le but d'apporter d'éventuels changements.De fait,. Ici, nous avons le droit. Celui-ci est capable de récolter tous les objets dans les environs similaires à celui qu'il tient dans les mains, entre autres. Nous les trouvons, pour le moment, dans les villages de pilleurs et les manoirs forestiers.L'autre ajout majeur de ce snapshot est lié au biome Deep Dark,, qui n'apparaît qu'à cet endroit. Nous y trouverons notamment des coffres, et des blocs mystérieux, bien que ces derniers soient gardés par des capteurs sculk et des hurleurs sculk. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce snapshot 22w13a sur le site officiel . D'autres snapshots seront normalement publiés ces prochaines semaines, dans le but d'apporter certaines améliorations, afin que toutes ces nouveautés soient parfaites au moment de l'arrivée de la mise à jour 1.19 , qui n'a pour le moment aucune date de sortie.