Minecraft : Le snapshot 22w12a, apportant le Warden, est disponible

La mise à jour majeure prévue en 2022 pour Minecraft , la Wild Update, se précise un peu plus. Environ une semaine après que le premier snapshot dédié ait été lancé, un deuxième est publié, dans le but de rendre disponibles d'autres nouveautés propres à cette mise à jour.De ce fait, comme nous pouvons le lire sur le site officiel,. Ces derniers sont bien évidemment redoutables, et ne seront pas vos compagnons de voyage, puisque s'ils vous remarquent, ils vous attaquent. En outre, le Warden sera averti de votre présence par le biais des blocs hurleurs Sculk. La discrétion sera de mise dans ce biome.. Cet effet est unique au Warden et aux blocs hurleur Sculk, et amoindrira votre visibilité. L'enchantement Swift Sneak, augmentant la vitesse de déplacement tout en étant accroupi, est aussi introduit. Enfin, dernier point important côté ajout, le bateau à coffre fait son apparition. Ce craft nous permettra de stocker divers objets dans le bateau, idéal lors d'une expédition.Vous pouvez consulter le site officiel pour découvrir tous les détails concernant lelequel corrige également quelques problèmes. D'autres snapshots seront normalement publiés ces prochaines semaines, dans le but d'apporter certaines améliorations, afin que toutes ces nouveautés soient parfaites au moment de l'arrivée de la mise à jour 1.19 , qui n'a pour le moment aucune date de sortie.