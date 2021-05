Minecraft : Le Snapshot 21w18a corrige un problème vieux de 8 ans

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est disponible depuis le 5 mai dernier dans, et apporte son lot de nouveautés avant la sortie définitive de laquelle se déclinera en deux parties , avec une première dès cet été.Celui-ci permet principalement des modifications mineures apportées à certains nouveaux monstres, mais aussi des modifications des fonctions de génération de minerai dans les grottes et les falaises. Cependant, la correction principale concerne les enclumes. Dans, lorsque vous bricolez à l'aide de cet outil, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle se détériore au fur et à mesure, pour ensuite se détruire totalement.Toutefois, lorsqu'elle arrivait en fin de vie, l'objet que vous aviez posé dessus retombait sur le sol au lieu de se retrouver comme par magie dans vos poches. Ceci était un bug qui perdurait depuis des années et qui a donc été corrigé. Ce problème avait été signalé en novembre 2012 sur le tracker officiel de Minecraft , mais désormais, lorsque vous utilisez une enclume, l'objet se retrouvera directement dans votre inventaire.Pour finir,rend également les chèvres plus susceptibles et ont désormais tendance à vous foncer dessus plus facilement, mais modifie aussi la distribution du minerai, ajuste les nouvelles galeries et réduit le taux de reproduction du cuivre. Vous pouvez découvrir le patch notes complet ici