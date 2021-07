Minecraft : Le Snapshot 2 de la version 1.18 est disponible

PC Edition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 16,99 € au lieu de 23,95 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le premierexpérimental devoyait le jour le 13 juillet et permettait une nouvelle génération des mondes ainsi que la modification de l'apparition des monstres . Cette fois-ci, c'est au tour du deuxième Snapshot d'être disponible avec entre autres des environnements naturels améliorés.L'accent a en effet été porté surde Minecraft, avec des plages plus jolies et plus larges, des montagnes plus hautes avec des pointes situées dans une plage de hauteur entre 220 et 260 blocs, plus de lapins dans la nature, ainsi que des monstres plus dangereux. Le tout afin d'améliorer l'immersion au sein du monde cubique.Pour rappel,. Tous les Snapshots publiés, ainsi que les suivants, prendront effet définitivement lors de la parution de cette version 1.18. En attendant, si vous voulez découvrir ces nouveautés qui ne sont pour le moment qu'expérimentales, vous pouvez télécharger le tout directement sur le site officiel de Minecraft Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :