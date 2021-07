Minecraft : La génération des mondes et l'apparition des monstres modifiées

PC Edition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 16,99 € au lieu de 23,95 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a déployéqui devrait arriver en cette fin d'année 2021. Des changements majeurs seront apportés dans le titre, avec notammentDésormais, il existe, et ce, indépendamment du fonctionnement des biomes. Cela signifie que les joueurs testant le premier Snapshot de la version 1.18 peuvent apercevoirprésents dans. Pour exemple, les développeurs deont indiqué que « les forêts et les déserts pourraient se former sur une colline sans avoir besoin d'un biome spécial juste pour cela ».Par ailleurs,. Désormais, ils apparaissent dans le noir le plus complet, ce qui signifie que les zones faiblement éclairées sont désormais des zones sûres.Ce point est plutôt intéressant puisque dans, lorsque vous voulez bâtir une zone dite safe, les joueurs sont en temps normal obligés de mettre plusieurs dizaines d'éclairages afin de ne pas voir de monstres apparaître. Ce nouveau système permet donc beaucoup plus de sureté, mais aussi la possibilité de sécuriser les grottes découvertes beaucoup plus facilement.Si vous désirez tester ces nouveautés,. Néanmoins, vous devrez suivre les instructions bien spécifiques pour l'installer, toutes indiquées sur le site.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :