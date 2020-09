Minecraft : Le prochain mob pourrait être Iceologer

Choisissez le prochain mob de Minecraft

Malgré ses nombreuses années d'existence, Minecraft Après la dernière mise à jour qui était axée sur le Nether , voici que vous allez pouvoir décider de l'arrivée, ou non, d'un mob dans le monde cubique. C'est le studio même qui a annoncé la nouvelle sur son site officiel Durantqui se déroulera. Parmi les choix proposés, vous aurez la possibilité de voter pour ces trois mobs suivants :(vache couverte de fleurs),(ennemi présent dans Minecraft Dungeons) et pour finirSi vous décidez de voter pour le, et que ce dernier remporte bien évidemment le vote, il prendra donc place au sommet des quelques montagnes régnant sur le monde cubique. Attention, il deviendra votre ennemi et n'hésitera pas à vous attaquer.En revanche, si vous votez pour la vachequi est elle beaucoup plus sympathique, celle-ci aura la capacité d'interagir avec les abeilles, et permettra une floraison plus importante dans le biome Forêt.Enfin, si vous décidez d'opter pour la, cette dernière ajoutera une certaine atmosphère aux eaux de Minecraft, car ils l'éclaireront avec leurs corps lumineux.Pour rappel, Minecraft Live vous donne rendez-vous le 3 octobre prochain