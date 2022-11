Minecraft : La redstone, comment en obtenir ?

La redstone sur Minecraft

Comment obtenir de la redstone ?

Sur Minecraft, la redstone est principalement utilisée par les joueurs et les joueuses pour fabriquer des éléments nécessitant de l'énergie. D'un autre côté, elle est nécessaire pour crafter, par exemple, une boussole ou encore une montre. Dans ce guide, nous vous indiquons comment obtenir de la redstone sur Minecraft.

La redstone s'obtient, notamment, en détruisant des minerais de redstone. Contrairement à l'or, ces minerais se trouvent plus facilement. Ainsi, comme vous l'aurez compris, il faut que vous vous rendiez dans des mines pour en récupérer. De notre côté, nous avons trouvé des minerais de redstone à différentes couches, soient en -1 (Y=-1) et en -54 (Y=-54). De façon générale, vous en trouverez entre -64 et 0.

Les minerais de redstone sont très facilement repérables, dans les mines. En effet, ces blocs possèdent de petits carrés rouges, en leur sein. Notons que, très souvent, plusieurs minerais de redstone sont collés les uns aux autres. Ainsi, n'hésitez pas à miner tout le filon.

De plus, remarquons que pour obtenir de la redstone, à partir de minerais de redstone, vous aurez nécessairement besoin d'une pioche en fer, ou de qualité supérieure. Utiliser une pioche en bois ou en pierre sur ces minerais ne vous permettra pas de récupérer ladite ressource.

Par ailleurs, notons que vous pourriez obtenir de la redstone de deux autres manières, notamment en tuant le mob « Sorcier/Sorcière » ou bien en commerçant avec certains villageois. Néanmoins, nous vous conseillons plutôt de miner, cela vous permettra de gagner du temps et surtout d'obtenir d'autres matières premières, par la même occasion.