Minecraft : Ce détail de la nouvelle bande-annonce ne vous laissera pas de marbre

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 février 2025 à 14h29
À quelques semaines de sa sortie en salles, le film Minecraft se dévoile au travers d'un nouveau trailer. Mais si certains détails du village fascinent, d'autres ont de quoi donner des cauchemars.
Minecraft : Ce détail de la nouvelle bande-annonce ne vous laissera pas de marbre
Prévu pour le 2 avril 2025 dans les salles, Minecraft: Le Film promet une aventure décalée dans le monde cubique de Mojang. Au gré des vidéos et des images, les joueurs peuvent découvrir l'apparence d'éléments emblématiques de Minecraft comme les animaux, la table de craft ou les différents biomes. Le 12 février 2025, une bande-annonce axée sur le village a été diffusée et servira également de publicité durant le NBA All-Star. Depuis, l'apparence de deux personnages fait débat au sein de la communauté. 

Les villageois : fidèles au jeu ou complètement ratés dans le trailer de Minecraft: Le Film ?

Dans les toutes premières secondes de la vidéo, il est possible de voir 2 villageois interloqués en train de regarder vers le spectateur. Or, les quelques instants où ils sont visibles à l'écran ont suscité une vague d'indignation chez certains. Toutefois, il ne s'agit là que d'une demi-surprise car depuis l'annonce du projet, de nombreux joueurs se demandaient à quoi allaient ressembler ces personnages. 

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Si vous avez déjà joué à Minecraft, vous savez que les villageois ont un visage très carré, le crâne aussi grand que la tête pour permettre d'afficher les chapeaux et un nez imposant. Même s'il n'est pas en relief, il tombe sous la bouche comme pour insister sur sa longueur. Cependant, les équipes de modélisation ont utilisé tous ces éléments comme points de référence pour la création en 3D des villageois. 
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Beaucoup considèrent que les deux personnages sont à la frontière entre l'adaptation fidèle et l'apparence dérangeante. D'autres estiment que ces personnages sont laids et rappellent à leur manière Carlo Tentacule de Bob l'éponge. Dans tous les cas, les villageois n'ont pas fini de faire parler d'eux. Mais quel est votre avis sur le rendu de ces personnages ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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