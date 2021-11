Quand sort Caves & Cliffs partie 2 ?

Cinq mois après l'arrivée de la mise à jour, la première partie tout du moins, les joueurs sont sur le point de pouvoir profiter de toutes les nouveautés qui étaient prévues et de découvrir un jeu encore plus profond et complet qu'il ne l'était déjà. La première partie, disponible depuis juin, a introduit de nouveaux animaux, comme les axolotls, de nouveaux minerais, comme le cuivre, ou encore des améliorations graphiques notables.En effet, la génération de terrains a été revue pour faire en sorte de proposer des montagnes plus imposantes et hautes, et des grottes plus fournies, plus profondes et encore plus élaborées. Ainsi, ce sont des heures d'exploration qui vous attendent sous le niveau de la mer, où les veines de minerais sont elles aussi plus grandes... Tout n'est pas rose cependant, puisque certaines fonctionnalités, telles que l'archéologie, arriveront un peu plus tard, puisqu'elles ne sont pas encore prêtes à être déployées.Mojang a programmé. Elle le sera sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et mobiles. Il ne reste donc plus très longtemps à attendre avant de profiter pleinement de ces nouveautés, qui changeront sans aucun doute la façon de jouer àpour de nombreux joueurs.En attendant, nous rappelons également que les développeurs ont annoncé, il y a quelques semaines, que la prochaine mise à jour majeure de Minecraft , nommée Wild Update , qui arrivera en 2022, avec un joli programme : des marais de mangrove, des grenouilles, des coffres pour les bateaux ou encore le biome Deep Darker (initialement prévu pour cette année).