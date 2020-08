Minecraft : La mise à jour 1.16.2 apporte des nouveautés et quelques corrections

Les Brutes Piglins

Les biomes personnalisés

Notes de la mise à jour 1.16.2

Accessibilité

Deux nouveaux paramètres d'accessibilité ont été ajoutés afin d'améliorer le confort visuel.

Les effets de distorsion tels que la nausée et la superposition du portail du Nether peuvent être réduits.

L'effet de nausée est remplacé par une incrustation verte comme visualisation alternative.

Les effets de champs de vision peuvent désormais être réduits.

Chat

Le délai du chat a été ajouté à l'écran de paramètres de ce dernier.

Appuyer sur F3 + D permet d'effacer les messages de discussion en attente.

Bastion

Modification du butin du coffre du vestige du bastion.

Les coffres des restes de bastion sont désormais plus susceptibles d'être positionnés sur une pierre noire dorée.

Blocs

L'alambic peut désormais être fabriqué avec des pierres noires.

Les lanternes ainsi que les lanternes d'âme peuvent être gorgées d'eau.

Les champignons carmin et biscornu peuvent désormais être placés sur des blocs de mycelium.

Items

Les outils sont désormais triés en fonction du contenu de l'inventaire des créations.

Les totems d'immortalité confèrent désormais un effet de résistance au feu pendant 40 secondes lorsqu'ils sont activés.

Monstres

Les Endermen ne placent plus leur bloc tenu en mains sur des blocs de roche.

Les zoglins peuvent être tenus en laisse.

Suppression de Herobrine.

Villageois

Ces derniers émettent désormais des particules vertes lorsqu'ils rejoignent un village, installent un lit dans une maison ou acquièrent un métier.

Les villageois perdent désormais leur lieu de résidence lorsqu'ils changent de dimension.

Outre le snapshot v6 disponible pour les joueurs de Minecraft via la version Java vient de déployerBien qu'il s'agisse d'un ajout mineur,. Les joueurs parvenaient à se faufiler derrière le dos des Piglins, mais désormais, la tâche sera plus compliquée avec les Brutes, car ces derniers sont plus redoutables et surtout plus attentifs quant à leur environnement. Également,Plusieurs mondes sont présents dans Minecraft . C'est dans ce dernier que, et les joueurs devront se montrer plus malins qu'eux. Ces nouveaux ennemis attaquent désormais les joueurs à vue lorsqu'ils surprennent ces derniers s'en prendre aux Chest Minecart (wagonnet coffre), qu'ils portent une armure en or ou non. Cependant, une fois vaincus,Les joueurs peuventpour leur partie privée. Ainsi, ils peuvent, de Mojang, a mis à disposition quelques tutoriels sur YouTube afin de guider les joueurs.Tous les détails de cette nouvelle mise à jour ont été présentés en vidéo par Hedberg.