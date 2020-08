Changements du Snapshot v6

L'aide à la visée

Suppression du coyote time.

Les entités dont les cadres de délimitation sont inférieures à 0,9 bloc ont été augmentées à 1 bloc.

Les épées détiennent des attaques de balayages, mais également les haches grâce à un enchantement.

Manquer un coup ne met qu'un délai de 4 ticks (cycle d'une boucle) avant la prochaine attaque, quelle que soit l'arme.

La portée a été augmentée, passant de 2,5 à 3.

Modifications des boucliers

Les boucliers ne protègent désormais que jusqu'à 5 dégâts pour les attaques de mêlée.

Ils récupèrent plus rapidement après une attaque.

Modifications des haches

Hachage en clivage/fente.

Suppression des autres enchantements d'armes de la table des enchantements.

Modifications des arcs/projectiles

L'élan du joueur est ajouté aux projectiles lancés, mais uniquement dans la direction dans laquelle il vise.

Au fur et à mesure que le joueur tire, la précision des flèches et de l'arc diminue lentement.

Modifications de la nourriture et de la faim

Temps de repas rétabli à 32 ticks.

L'action de manger est interrompue si les joueurs se font attaquer.

La guérison naturelle est plus rapide, passant alors de 3 secondes à 2 secondes.

Réintroduction de la règle selon laquelle le sprint nécessite plus de 6 points de nourriture.

