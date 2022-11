Minecraft : La laine, comment en obtenir ?

La Laine dans Minecraft

Laest une ressource très utile sur. En début d'aventure, elle vous sera, notamment, demandée pour fabriquer un lit, vous permettant de passer les nuits et servant de point de réapparition. Ainsi, nous vous expliquons, et ce assez rapidement, sur le titre de Mojang Studios.Afin d'obtenir de la, sur, il est impératif de posséder un item bien spécifique : les cisailles. En effet, ce n'est seulement qu'avec cet outil que vous pourrez collecter de la. Celui-ci peut être crafté via un établi. Néanmoins, pour cela, vous devrez avoir au moins deux lingots de fer dans votre inventaire. Dans un guide, nous vous indiquons comment récupérer du fer et fabriquer des lingots de fer Dès que vous possédez la quantité demandée de lingots de fer, allez à un établi ou fabriquez-en un. Positionnez vos lingots comme sur l'image ci-dessous. Vous obtiendrez alors des cisailles.Maintenant, il ne vous reste plus qu'à partir à la recherche de moutons. Ces animaux sont assez simples à trouver, car ils sont présents dans de nombreux biomes. Lorsque vous êtes face à un mouton, prenez vos cisailles dans la main et approchez-vous de l'animal. Finalement, utilisez votre outil sur le mouton en actionnant la touche affiliée à l'action « Tondre ». C'est ainsi que vous obtiendrez de laNotons que sur, vous pourrez rencontrer des moutons dont le pelage est de diverses couleurs (noir, blanc, gris, marron, etc.). Ainsi, en utilisant des cisailles sur un mouton marron, vous récupérerez de lamarron. Sur un mouton noir, vous obtiendrez de lanoire, et ainsi de suite. Par ailleurs, sachez qu'il est tout à fait possible de teindre lagrâce à plusieurs ressources (coquelicot, cactus, lapis lazuli, et bien d'autres).Finalement, remarquons que pour débloquer le trophée/succès « Couleurs de l'arc-en-ciel », de Minecraft, vous devez « obtenir les 16 couleurs de laine ».Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. La version preview du soft est dans le Xbox Game Pass. Plusieurs guides au sujet du jeu de Mojang Studios sont disponibles dans nos colonnes. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :