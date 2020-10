Minecraft : La date de sortie du film est reportée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques jours, la communauté de Minecraft découvrait toutes les nouveautés bientôt disponibles dans les différents titres, que ce soit pour Minecraft Minecraft Dungeons , ou encore Minecraft Earth . Si plusieurs mises à jour et DLC sont prévus pour chacun d'eux, il semblerait que le film tiré de l'univers cubique soit retardé., comme annoncé par le Hollywood Reporter. Sa date de parution est donc désormais inconnue, et. De même, cette publication nous annonce également le report d'autres grosses productions comme Dune, Matrix 4, The Flash et Shazam! Fury of the Gods.Pour information,a déjà un producteur et même une intrigue !, mettant en scène une adolescente et un groupe d'aventuriers dans une quête pour sauver l'Overworld du dragon de l'Ender.Nous allons devoir patienter quelque temps avant d'avoir une nouvelle date de sortie. En attendant, nous vous rappelons que Minecraft accueillera une nouvelle mise à jour d'ici l'été 2021 . Intitulée, celle-ci permettra de nouvelles activités, mais aussi la découverte de nouvelles grottes beaucoup plus riches.