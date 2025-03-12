Minecraft : Jouer avec vos amis va être plus simple grâce à cette fonctionnalité

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 mars 2025 à 15h21
Dans sa prochaine mise à jour, la Bedrock version de Minecraft va accueillir un nouvel outil expérimental qui devrait aider les joueurs lors des parties à plusieurs.
Minecraft : Jouer avec vos amis va être plus simple grâce à cette fonctionnalité
Chaque mise à jour de Minecraft est l'occasion pour Mojang de tester des fonctionnalités qui améliorent l'expérience de jeu. Cela permet également d'introduire progressivement de nouvelles créatures et des matériaux inédits, comme des fleurs de cactus ou des variantes de poulet. Cependant, la plupart des ajouts concernent principalement l'aventure solo ou le mode créatif. 

Or, la preview de la version 1.21.80.20 de Minecraft mentionne l'arrivée prochaine du Locator bar, un détail qui pourrait bien révolutionner le jeu coopératif et multijoueur.

Une barre pensée pour aider à localiser et retrouver des joueurs dans Minecraft

Équivalent d'une barre de localisation, la Locator bar apparait dans l'interface d'un joueur dès qu'une autre personne est présente sur le même serveur. Remplaçant la barre d'XP, elle fonctionne grâce à un système de marqueurs colorés.

Votre personnage est symbolisé par un petit carré bleu, tandis que les autres joueurs sont des points blancs. À chacun de vos déplacements, les carrés bougent. Plus un autre joueur est proche, plus il rejoint votre marqueur. Pour faciliter l'exploration, le marqueur donne également la hauteur à laquelle se trouve un joueur, ainsi que la direction à prendre.


S'il est certain que cela va permettre aux joueurs de se réunir plus facilement qu'avant, d'autres redoutent cet ajout qui les rend visibles par tous. Mojang a pensé à ce point en évoquant certaines caractéristiques liées à la Locator bar. Ainsi, si un joueur décide de s'accroupir, il n'apparait pas sur cet outil. Mais un joueur peut également utiliser une potion d'invisibilité ou porter un masque pour ne pas être visible aux yeux des autres. 

Actuellement, les créateurs et administrateurs des serveurs peuvent choisir d'activer ou de désactiver la Locator bar. Mais si elle peut déranger, de nombreux retours positifs ont été publiés suite à son déploiement. Les réceptions futures détermineront si la Locator bar sera ajoutée à la version définitive de Minecraft dans les prochaines semaines.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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