Minecraft : Faites entrer votre jeu dans une nouvelle ère avec la version 2.0 de ce mod plébisicité

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 août 2025 à 16h50
Si un Minecraft 2 n'est clairement pas à l'ordre du jour, les joueurs et joueuses peuvent profiter d'une version étendue de leur titre préféré avec le mod RealismCraft. Ce dernier vient d'ailleurs de recevoir une mise à jour le rendant encore plus impressionnant.
Minecraft : Faites entrer votre jeu dans une nouvelle ère avec la version 2.0 de ce mod plébisicité
Minecraft possède une quantité phénoménale de mods que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser leur avatar, installer des meubles contemporains dans leur maison ou ajouter des animaux du monde réel dans les biomes cubiques. Parmi ces mods, l'un d'eux a gagné les faveurs de la communauté : RealismCraft. Téléchargé plus de 46 000 fois, il est très bien noté et propose une refonte visuelle, des textures améliorées et des créatures inédites. 

Le 26 août 2025, le mod RealismCraft a été mis à jour et est désormais proposé dans une version 2.0. Ce mod amélioré continue de proposer des textures améliorées, mais il inclut également une multitude de nouveautés. 

RealismCraft version 2.0, l'un des mods les plus populaires de Minecraft

Bien avant la mise à jour Vibrant Visuals, RealismCraft apportait déjà à Minecraft des effets visuels rendant le monde plus réaliste et des textures inspirées de la réalité. La nouvelle version ajoute en bonus de nouveaux monstres, des biomes inédits, de nouveaux équipements, des blocs encore jamais vus et une nouvelle progression qui transforme votre expérience de jeu.

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Pour exploiter au mieux ces nouveautés, de nouveaux outils comme les scies à main et les mineurs automatisés font également leurs débuts. Idéal pour faire souffler un vent de fraîcheur sur le monde de Minecraft ou pour donner envie aux plus anciens de revenir sur le titre, ce mod comblera autant les explorateurs que les créatifs.

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Une alternative payante disponible uniquement pour la Bedrock Edition de Minecraft 

Cependant, ce mod riche en améliorations et en contenus inédits n'est pas accessible à l'ensemble des joueurs de Minecraft. RealismCraft n'est compatible qu'avec la version Bedrock, mais une fois téléchargé, le mod est utilisable sur tous les supports. De plus, il est payant.

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Comptez 2550 Minecoins, soit environ 15 euros, pour ajouter ce contenu optionnel à votre version du jeu. À noter que si vous possédez déjà RealismCraft, la version 2.0 est accessible gratuitement.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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