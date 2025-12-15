Minecraft et Apex Legends sont réunis dans ce mod complètement fou

Avec Minecraft, les moddeurs repoussent sans cesse les limites en imaginant des mods toujours plus poussés et créatifs. L'un des derniers exemples en date est un joueur qui propose de jouer à Apex Legends en version totalement cubique.
À plusieurs reprises, nous vous avons présenté des développeurs et moddeurs ingénieux qui ont donné vie aux projets les plus fous
dans Minecraft
. Parmi les idées les plus incroyables figurent notamment le chatbot CraftGPT
, un autre donnant à Steve la voix de Jack Black ou encore un mod multijoueur permettant à 100 000 joueurs de rejoindre le même serveur.
Mais aujourd'hui, un nouveau projet ambitieux réalisé par le moddeur Lonely_Run2204 est à l'honneur. Ce dernier s'est lancé un défi hors du commun : recréer Apex Legends dans le titre de Mojang, y compris ses éléments de gameplay
comme le fait de pouvoir faire des bonds sur les murs. La création a été partagée sur Reddit et celle-ci a rapidement attiré l'attention des joueurs.
Quand Apex Legends est recréé presque à l'identique dans Minecraft
Pour cette version cubique d'Apex Legends, le moddeur a recréé 7 légendes différentes et deux des cartes disponibles dans le titre originel. Si vous êtes habitués au jeu de Respawn Entertainment, vous pouvez d'ores et déjà incarner Bloodhound, Vantage, Octane, Horizon, Wraith, Ash et Mirage dans ce mod Minecraft
. Mais Lonely_Runn2204 a précisé que d'autres personnages tirés d'Apex Legends
et que de nouvelles cartes seraient ajoutés au mod par la suite.
[OC]An experimental attempt to implement Apex Legends gameplay within Minecraft
byu/Lonely_Run2204 inapexlegends
En effet, ce mod est très chronophage et a nécessité 6 mois de travail à son créateur.
Toutefois il impressionne car il est entièrement constitué de ressources gratuites et qu'il comprend une impressionnante quantité de détails. Lonely_Runn2204 a réussi à reproduire à l'identique les capacités des Légendes, les mécaniques de rechargement spécifiques et même le mouvement circulaire du Peacekeeper à 360°.
Un mod disponible uniquement en chinois pour l'instant
Si vous souhaitez tester le mod Apex Legends de Minecraft, sachez que ce dernier n'est disponible qu'en chinois pour le moment
car il s'agit de la langue natale du développeur. Mais il a précisé qu'une traduction anglaise est prévue
afin de permettre aux joueurs internationaux de profiter du mod. Il ne reste donc plus aux passionnés des deux titres qu'à patienter quelques semaines avant de pouvoir découvrir la version anglaise de ce mod étonnamment fidèle au jeu d'origine.
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