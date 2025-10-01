Minecraft : Un joueur crée CraftGPT, une IA façon ChatGPT entièrement en redstone

Disparu depuis trois ans, le légendaire créateur Sammyuri revient avec un projet fou, un chatbot fonctionnel bâti dans Minecraft grâce au redstone, baptisé CraftGPT.
Il y a des créations qui repoussent les limites de Minecraft
, et d'autres qui les explosent. Sammyuri, figure légendaire de la scène redstone
, vient de dévoiler son nouveau projet nommé CraftGPT
, une intelligence artificielle conçue sur le modèle de ChatGPT, mais construite intégralement dans le jeu de Mojang.
Un retour attendu après trois ans d'absence
Sammyuri
n'avait plus donné signe de vie depuis sa création virale de « Minecraft dans Minecraft
» en 2022. Après cette prouesse, il avait expliqué avoir perdu la motivation de travailler sur des systèmes redstone complexes. Mais après plusieurs mois de planification et de construction, il revient avec un projet encore plus ambitieux : un chatbot fonctionnel capable de répondre à des questions depuis Minecraft
.
Une construction démesurée
CraftGPT repose sur une infrastructure gigantesque
. Le build occupe un volume de 1020 x 260 x 1656 blocs
, soit environ 439 millions de blocs de volume, bien que la majorité soit constituée d'espaces vides. Pour accélérer la construction, Sammyuri a utilisé des éditeurs de cartes Minecraft afin de poser les structures et circuits. Sous le capot, CraftGPT embarque :
- Un tokenizer traduisant le texte en séquences de données
- Un système d'embeddings et de multiplications matricielles pour traiter l'information
- Un KV cache pour stocker des calculs réutilisables
- Un module de sortie générant les réponses
- 6,171 Mo de mémoire simulée et plus de 5 millions de paramètres
Une IA qui répond... en deux heures
Grâce à l'utilisation d'un serveur optimisé (MCHPRS), CraftGPT peut produire une réponse en environ deux heures en accélérant le tickrate du jeu à 40 000x
. Une performance qui reste impressionnante au regard de la complexité du redstone. Dans sa vidéo de présentation, Sammyuri interagit avec son IA via un clavier en jeu. Les réponses, bien que simples, démontrent la viabilité du système lorsqu'il lui a demandé s'il allait bien aujourd'hui :
Je me sens très heureux aujourd'hui, merci de me le demander.
Le ciel est d'un bleu éclatant et il est très beau.
Si les phrases paraissent parfois redondantes ou limitées, elles témoignent d'une prouesse technique unique dans Minecraft.
Une IA aux limites évidentes
Sur Github, le créateur précise qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. CraftGPT souffre d'une fenêtre de contexte limitée à 64 tokens
, et peut générer des phrases incohérentes ou sans rapport. L'exemple présenté dans la vidéo correspond aux meilleures performances, et non à l'expérience moyenne.
Malgré ces limites, la communauté Minecraft salue déjà l'exploit, certains allant jusqu'à le qualifier de « build redstone le plus avancé jamais réalisé
».
Un projet à télécharger (si vous avez 64 Go de RAM)
Le monde CraftGPT est disponible en téléchargement sur Github, mais attention il vous faudra une machine musclée. Selon Sammyuri, au moins 32 Go de RAM sont nécessaires pour lancer le serveur
, et 64 Go sont recommandés pour une meilleure fluidité. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une belle prouesse technique réalisée dans Minecraft, encore une fois.
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commentaire (1)
Le mec est trop fort, c'est vraiment un génie