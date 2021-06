Minecraft est « un peu mort » selon Notch, son créateur

I'm not the one to speak ill of the dead, but yeah, Minecraft's a little bit dead. — Notch (@notch) June 22, 2021

Bien qu'il soit le créateur de l'un des jeux les plus populaires et connus du monde,, qui a ensuite pris la relève dans le développement, en apportant moult nouveautés. Suite à ce rachat, toutes les mentions deont disparu, petit à petit, jusqu'en 2019 et la suppression pure et simple des citations telles que « Made by Notch! » et « The Work of Notch! ».Particulièrement virulent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et n'hésitant pas à donner son avis sur tout un tas de sujets, ce qui a d'ailleurs eu un rôle dans son éviction de, qui ne lui a, semble-t-il, pas plu. Dans la foulée, il a expliqué « Je ne suis pas du genre à dire du mal des morts, mais oui, Minecraft est un peu mort ».Cette déclaration ne fait sans doute pas référence à la popularité du titre, qui reste l'un des jeux les plus joués au monde,. Néanmoins, les développeurs ne chôment pas pour ajouter du contenu gratuit, les joueurs ayant récemment pu découvrir la mise à jour 1.17, dont la deuxième partie, la plus importante, est prévue pour la fin de l'année avec impatience par une partie des joueurs.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :