Minecraft est, de loin, le jeu le plus regardé sur YouTube en 2020

Top 5 des jeux les plus regardés sur YouTube en 2020

Minecraft (201 milliards de vues) Roblox (75 milliards de vues) Garena Free Fire (72 milliards de vues) GTA V (70 milliards de vues) Fortnite (67 milliards de vues)

PC Edition Standard → 19,49 € au lieu de 24 € Windows 10 Edition → 4,49 € au lieu de 10 €

Xbox One Edition Standard → 11,95 € au lieu de 24 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Mais où s'arrêtera Minecraft ? Alors que le jeu développé par Mojang Studios ne cesse d'augmenter sa communauté, se diversifiant même avec d'autres jeux issus de l'univers tels que Minecraft Dungeons,. Bien loin devant ses concurrents qui peinent à le voir.Si, en 2019, Minecraft totalisait un peu plus de 100 milliards de vues,, comme le révèle directement la plateforme. Des chiffres tout bonnement incroyables, même si la crise sanitaire a bien évidemment permis à ses chiffres d'être encore plus gros, notamment à cause du confinement. Toutefois, c'est bien Minecraft qui a su tirer son épingle du jeu. Néanmoins, la deuxième place cette année est occupée par un titre qui voit sa communauté augmenter de jour en jour, Roblox , avec 75 milliards de vues (29 en 2019). Le podium est complété par Garena Free Fire qui reste collé à Roblox avec 72 milliards de vues, alors que GTA V et Fortnite se classent respectivement 4 et 5es avec 70 et 67 milliards de vues.Si, malgré tout, vous n'êtes pas convaincu par le succès continu de Minecraft, sachez qu'il est également, devant Garena Free Fire et Fortnite.Avec les projets de Mojang Studios pour la licence, et notamment une mise à jour importante pour Minecraft prévue pour l'été 2021 , nul doute que la communauté restera encore quelque temps fidèle.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :