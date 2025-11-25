Minecraft désormais jouable sur… une imprimante pour ticket de caisse ?

Minecraft est disponible sur de très nombreux supports, allant du PC à la Nintendo Switch en passant par la Xbox 360, la PlayStation 5 ou encore les appareils mobiles. Mais un joueur est allé plus loin en jouant sur une toute petite imprimante.
Les joueurs les plus ingénieux parviennent à faire tourner leurs titres préférés sur des supports plus improbables les uns que les autres. Récemment, certains d'entre eux sont ainsi parvenus à jouer à DOOM Eternal
sur un réfrigérateur connecté tandis que d'autres ont transformé le set LEGO Game Boy en vraie console pouvant accueillir les célèbres cartouches.
Le dernier tour de force de ce genre concerne quant à lui Minecraft
. Par le passé, des joueurs talentueux ont prouvé qu'il était possible de jouer au titre de Mojang sur une calculatrice. Mais un YouTubeur dénommé smilly a repoussé les limites en configurant le jeu sur une imprimante
. Cependant, celle-ci ne possède pas d'écran.
Quand une imprimante propose une partie de Minecraft façon diapositive
Plus petites que celles utilisées en bureautique, ces mini-imprimantes servent en temps normal à imprimer des bons de commandes pour les cuisines de restaurant ou des tickets de caisse. Mais comment jouer à Minecraft sur un appareil qui ne possède pas d'écran ? C'est très simple : la machine imprime des images du jeu comme s'il s'agissait de diapositives
.
Concrètement, smilly a relié l'imprimante à une version classique du jeu accessible sur PC. Mais il a configuré la machine de manière à ce qu'une nouvelle image soit imprimée à chaque fois qu'il faut un mouvement ou un déplacement dans Minecraft
.
Il ne peut donc voir sa progression que par le biais des tickets imprimés. Si cette manière de jouer est originale, smill est confronté à quelques défauts qui rendent sa partie plus difficile à gérer.
Une façon de jouer à Minecraft pas totalement fluide et qui fait polémique
En effet, l'impression n'est pas très nette et souffre d'un taux de rafraîchissement de seulement 0,5 image par seconde
. Quand un animal apparait dans le champ de vision puis bouge au point de quitter l'écran, il n'a donc pas le temps d'apparaitre sur les images imprimées. De plus, il ne peut pas nettement voir le contenu de son inventaire, même en gardant l'écran figé quelques secondes.
La technique n'est donc pas encore totalement au point et suscite quelques critiques dans les commentaires des différentes vidéos. Certains internautes accusent le créateur de contenus de gaspiller de grandes quantités de papier pour pouvoir jouer à Minecraft.
Mais smilly a réagi en déclarant : « J'adore la déforestation !
». Même si son exploit peut diviser, voir Minecraft tourner sur d'autres supports que les consoles de jeux classiques reste aussi impressionnant qu'amusant.
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