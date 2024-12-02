Zenless Zone Zero débarque chez McDonald's

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 décembre 2024 à 14h54
Dans le cadre d'une collaboration inédite, les personnages de Zenless Zone Zero deviennent les vedettes d'une campagne McDonald's, avec goodies physiques et éléments en jeu à récupérer.
Zenless Zone Zero débarque chez McDonald's
Il arrive que certaines enseignes et marques proposent des collaborations temporaires avec des licences de la Pop Culture. Récemment, nous avons pu découvrir en France la collaboration entre One Piece et Burger King, où il était possible de récupérer des t-shirts inédits à l'effigie de Luffy et Sanji.

Dans le reste du monde, ces campagnes promotionnelles sont plus répandues et peuvent permettre de récupérer des objets collector. Quand un jeu vidéo est à l'honneur, il est même possible d'avoir avec chaque achat des objets en jeu. C'est le cas avec la collaboration entre McDonald's et Zenless Zone Zero.

Les burgers de McDonald's font saliver les personnages de Zenless Zone Zero

À partir du 4 décembre, les personnes qui se rendront dans la célèbre enseigne de fast food pourront obtenir des goodies exclusifs à l'effigie des 4 membres des Lièvres rusés : Nicole, Anby, Billy et Nekomata. Pour l'occasion, tous ont troqué leurs tenues classiques pour des ensembles aux couleurs de l'enseigne. Chaque semaine, un nouveau produit à leur effigie pour être obtenu avec l'achat d'un menu. 

ZZZ x McDonalds China Merchandise
byu/Pertruabo inZenlesszonezeroleaks_

La liste détaillée des goodies de la campagne inclut de petites cartes permettant de faire apparaitre un agent en réalité augmentée, des badges, un porte-clé avec un Bangboo Ronald McDonalds et bien plus encore. Chaque achat s'accompagne d'un code à utiliser en jeu pour récupérer des Dennies ou des composants. Enfin, pour apporter la touche finale à cette collaboration haute en couleurs, quatre spots en animation ont été créés pour promouvoir l'événement. 


Si elle donne envie d'aller prendre un menu chez la célèbre enseigne, elle n'est disponible qu'en Chine pour le moment. À l'heure actuelle, impossible de savoir si la campagne sera proposée dans d'autres pays du monde. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'HoYoverse propose des partenariats avec des enseignes de restauration. Au Japon par exemple, Genshin Impact a eu droit à plusieurs collaborations cafés temporaires, où les clients obtenaient des objets collectors et dégustaient des plats vus dans le jeu. 

Il reste maintenant à espérer que McDonald's propose une campagne de ce type dans d'autres restaurants, y compris en France, en Belgique ou en Suisse.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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