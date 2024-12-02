Zenless Zone Zero débarque chez McDonald's

Dans le cadre d'une collaboration inédite, les personnages de Zenless Zone Zero deviennent les vedettes d'une campagne McDonald's, avec goodies physiques et éléments en jeu à récupérer.

Les burgers de McDonald's font saliver les personnages de Zenless Zone Zero

Il arrive que certaines enseignes et marques proposent des collaborations temporaires avec des licences de la Pop Culture. Récemment, nous avons pu découvrir en France la collaboration entre One Piece et Burger King, où il était possible de récupérer des t-shirts inédits à l'effigie de Luffy et Sanji.Dans le reste du monde, ces campagnes promotionnelles sont plus répandues et peuvent permettre de récupérer des objets collector. Quand un jeu vidéo est à l'honneur, il est même possible d'avoir avec chaque achat des objets en jeu. C'est le cas avecÀ partir du 4 décembre, les personnes qui se rendront dans la célèbre enseigne de fast food pourront obtenirPour l'occasion, tous ont troqué leurs tenues classiques pour des ensembles aux couleurs de l'enseigne. Chaque semaine, un nouveau produit à leur effigie pour être obtenu avec l'achat d'un menu.La liste détaillée des goodies de la campagne inclut de petites cartes permettant de faire apparaitre un agent en réalité augmentée, des badges, un porte-clé avec un Bangboo Ronald McDonalds et bien plus encore.. Enfin, pour apporter la touche finale à cette collaboration haute en couleurs, quatre spots en animation ont été créés pour promouvoir l'événement.Si elle donne envie d'aller prendre un menu chez la célèbre enseigne,À l'heure actuelle, impossible de savoir si la campagne sera proposée dans d'autres pays du monde. Cependant,. Au Japon par exemple, Genshin Impact a eu droit à plusieurs collaborations cafés temporaires, où les clients obtenaient des objets collectors et dégustaient des plats vus dans le jeu.Il reste maintenant à espérer que McDonald's propose une campagne de ce type dans d'autres restaurants, y compris en France, en Belgique ou en Suisse.