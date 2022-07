Minecraft : Comment retrouver le lieu de sa mort ?

Comment retrouver son lieu de mort dans Minecraft ?

est un jeu complet et complexe, où rien n'est réellement facile. Par exemple, celles et ceux qui aiment partir loin de leur base pour explorer et récolter des ressources ont de forte de chance de mourir, s'ils ne font pas attention. Et comme dans tout jeu de survie, qui dit mort dit perte du stuff. Seulement, dans, il n'est pas évident de savoir, puisqu'il n'y a aucune carte et encore moins d'emplacements pour indiquer le lieu.Toutefois, sachez qu'il existe des techniques pour, que nous vous expliquons.Pendant de longues années, la méthode la plus simple pour récupérer son stuff après une mort, qu'elle soit causée par une chute, un creeper ou tout autre ennemi, était d'utiliser un mod, lequel indiquait la zone dans laquelle vous étiez mort, à l'image du mod Death Finder Toutefois, depuis la mise à jour 1.19, un objet ô combien utile a fait son apparition, lequel vous permet tout simplement de, dans le but de récupérer le loot que vous aviez, notamment si celui-ci est composé d'objet ou équipement de qualité supérieure ou enchantés. Il s'agit de la boussole de récupération , qui peut être craftée pour vous indiquer le lieu de votre mort.De fait, si vous êtes parti en exploration et êtes mort loin de la base, vous pourrez retrouver assez facilement votre stuff. Attention néanmoins, si vous mourez entre-temps, ce sera. Pour crafter cette boussole, il suffit de mêler des éclats d'écho et une boussole normale, comme le montre l'image ci-dessous. Notez que les éclats d'écho peuvent être trouvés dans les coffres de la cité des abîmes.Notez cependant qu'il n'est pas forcément nécessaire de partir chercher votre stuff loin de la base si celui-ci n'était composé que d'items basiques.