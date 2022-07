Minecraft : Comment changer la météo et le temps ?

Comment changer la météo sur Minecraft ?

PC & Mac (Windows 10 ou Java) : Appuyez sur la Touche T de votre clavier.

Xbox One : Appuyez sur la bouton droit de la flèche directionnelle.

Nintendo Switch : Appuyez sur la bouton droit de la flèche directionnelle de votre Joy-Con ou sur la flèche directionnelle de votre manette Pro.

Changer le temps (Time)

/time set [Valeur textuelle ou la valeur numérique] day → valeur : 1000 → jour midnight → valeur : 18000 → minuit night → valeur : 13000 → nuit noon → valeur : 6000 → midi

/time add [Valeur numérique]

Changer la météo (Weather)

/weather [Météo] clear → un beau ciel bleu, bien dégagé, où le soleil domine le tout. rain → une pluie battante tombera sur vous. thunder → un grondement fracassant déchire le ciel, d'où de violents éclairs surgissent.



Comme dans tout bon jeu de survie qui se respecte, la météo deest dynamique. C'est-à-dire qu'elle évolue, au fil de la journée et du temps que vous passerez sur le serveur. Jour, nuit, pluie et soleil s'enchaîneront, pour votre plus grand plaisir. Mais si vous ne souhaitez pas avoir une météo particulière, ou tout simplement arrêter la pluie lorsqu'elle commence à tomber, sachez que vous pouvez le faire.Si vous souhaitez avoir un temps studio durant vos aventures, puisque la pluie ou la nuit n'est pas le temps idéal pour explorer les différents biomes, sachez que vous pouvezcomme bon vous semble. Mais pour cela, vous allez devoir utiliser la console pour « cheater ». Bien que cela ne soit pas réellement de la triche,n'est pas une action légitime.Pour activer la console de Minecraft, il suffit de mettre « oui » lors de la création d'un monde dans la catégorie « Commandes ».Ensuite, le bouton sur lequel appuyer pour activer la console dépendra de la plateforme sur laquelle vous jouez à Minecraft :En jeu vous allez pouvoir modifier deux facteurs. Le premier, le temps, pour définir le moment de la journée et le deuxième, la météo.Grâce à cette commande, vous pourrez modifier le cycle jour/nuit à souhait. Cette dernière s’avérera indispensable lorsque la nuit approche et que vous êtes cerné par une armée composée de dizaines de squelettes et de zombies. Quelques options, aisément mémorisables, sont prédéfinies dans le jeu afin de faciliter les changements d'heure en une fraction de seconde, à moins que vous aimiez les chiffres en préférant rentrer directement des valeurs numériques.Maintenant que vous êtes en capacité de gérer les cycles, ne serait-ce pas pratique de modifier à la volée les conditions météorologiques de votre environnement ? Avec la commande weather, vous ferez la pluie et le beau temps.Notez que les commandes de Minecraft permettent d'influer sur bien plus de choses, comme accéder à n'importe quel objet/item ou encore avoir la possibilité de voler. La liste complète des commandes de Minecraft est disponible dans un guide dédié.