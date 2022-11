Où trouver des loups sur Minecraft ?

De nombreux animaux sont présents dans les différents biomes, de. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer des. D'ailleurs, dans ce guide, nous vous expliquonsn'est pas si difficile que cela. Pour autant, il vous faudra vous rendre dans des biomes bien spécifiques pour en croiser. En effet, ce n'est que dans les taïgas ou bien dans les forêts que vous rencontrerez des. À ce sujet, notons que dans les taïgas, vous pourrez également trouver des renards . Lesse déplacent, généralement, en meute. Ainsi, il se peut que vous en croisiez plusieurs, au même endroit.Remarquons que, contrairement aux perroquets , lesne sont pas des animaux passifs. Ce qui signifie que si vous les attaquez, ils se montreront agressifs. D'ailleurs, dans certains cas, vous pourrez voir deschasser d'autres animaux, tels que des renards, des lapins, etc.Avant d', il vous faudra, bien évidemment, en apprivoiser. Pour cela, il faut que vous possédiez des os dans votre inventaire. Les os peuvent être obtenus en tuant des squelettes, présents la nuit ou bien dans les mines. Faites attention, ces mobs peuvent vous attaquer de loin grâce à leur arc et leurs flèches.Une fois que vous avez récolté des os et que vous avez repéré une taïga ou bien une forêt, cherchez des. Si vous en avez trouvé un, approchez-vous de lui tout en tenant un os dans votre main. Lorsque vous serez suffisamment proche, vous devriez voir la commande « Apprivoiser » sur votre écran et vous pourrez alors lui donner des os (clic droit, touche LT ou bien L2, en fonction de la plateforme). Réalisez l'opération jusqu'à voir un collier rouge autour du cou du. Ce qui signifie que vous avez réussi à l'apprivoiser.Afin de faire naître des louveteaux, vous devrez avoir apprivoisé deux, pour qu'ils se reproduisent. Nourrissez-les alors avec de la viande (crue ou cuite). De notre côté, nous leur avons donné du boeuf cuit, mais aussi de la chair putréfiée (à looter sur les zombies). À un certain moment, vous verrez des cœurs apparaître au-dessus de leur tête. Dès lors, les deuxse rapprocheront l'un de l'autre et un louveteau naîtra.Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. La version preview du soft est dans le Xbox Game Pass. Plusieurs guides au sujet du jeu de Mojang Studios sont disponibles dans nos colonnes. Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :