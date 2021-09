Minecraft : Comment apprivoiser et élever des renards ?

Comment et où trouver des renards ?

Les renards pointent le bout de leur truffe dans les biomes taïgas et les taïgas enneigées, plus précisément dans les forêts durant la nuit. Occasionnellement, vous aurez la possibilité de croiser de deux à quatre renards, évoluant en meute, dans les villages de ces zones. De plus, il y a une chance sur six qu'un renard apparaissent sous la forme d'un bébé.

Élevage de renards dans Minecraft

Tout d'abord, il vous sera nécessaire de trouver deux renards adultes pour les faire se reproduire, tâche qui ne sera pas évidente, ces petites créatures nocturnes ayant tendance à s'enfuir très facilement. De ce fait, il faudra penser à sécuriser le périmètre à l'aide d'un mur de deux blocs de haut pour qu'ils ne puissent s'échapper.



Afin de les attraper sans trop de difficultés, nous vous conseillons de tenter de le faire durant la journée, étant donné qu'ils seront plus facilement localisables, mais aussi bien moins actifs, préférant faire une petite sieste à l'ombre des arbres. Une fois la tâche accomplie, vous n'aurez plus qu'à les nourrir avec des baies sucrées (sweet berries en anglais), ces dernières pouvant être trouvées dans les buissons des biome taïgas.



Cependant, pensez à faire attention à ces buissons, ils sont dotés d'épines provoquant des dégâts et vous ralentissant si vous essayez de les franchir. Une fois que vous aurez récupéré ces précieuses baies sucrées, vous n'aurez plus qu'à nourrir chaque renard, donnant ainsi naissance à un bébé renard.

À présent, le petit renardeau qui vient de voir le jour vous fera confiance et ne vous fuira pas. Cependant, il faudra faire attention tant qu'il sera bébé puisqu'il aura tendance à suivre les renards adultes s'ils s'échappent. En effet, même après avoir apprivoiser ces renards, ces derniers ne vous suivront pas. Néanmoins, il est important de préciser que si vous vous approchez d'eux, ils ne s'enfuiront plus comme à l'époque où ils étaient encore sauvages.

Si vous désirez ramener le renardeau dans votre habitation, vous devrez utiliser une laisse. Avant de le ramener chez vous, pensez à prendre certaines précautions, le renard s'asseyant rarement, tout le contraire du loup, il ne sera pas évident de le contraindre à rester à un endroit spécifique. Pour surmonter cette problématique, vous n'aurez qu'à l'attacher, par l'intermédiaire de sa laisse, à une clôture afin qu'il ne s'éloigne pas trop.

Comment trouver des renards blancs ?

Les renards blancs ne peuvent être trouvés que dans les biomes taïgas enneigées ou dans les villages de la taïga des neiges. Ils bénéficient exactement du même comportement que les renards roux. L'apprivoisement reste identique entre les deux espèces. Bien entendu, il est tout à fait possible d'accoupler un renard roux avec un renard polaire, le petit renardeau aura 50 % de chances d'avoir la caractéristique du pelage blanc.

