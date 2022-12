Où trouver des poules sur Minecraft ?

Comment apprivoiser et élever des poules sur Minecraft ?

Parmi les animaux passifs, présents sur, nous retrouvons les. Dans ce guide dédié, nous vous expliquonsTout comme les vaches , il est très facile de trouver dessur. En effet, cet animal est présent dans la plupart des biomes. Lesapparaissent, principalement, dans des zones ayant des blocs de terre/herbe. Comme vous l'aurez compris, il est donc assez commun de voir dessur le titre de Mojang Studios.Comme dit précédemment, lesfont partie des animaux passifs. Ainsi, elles ne se montreront pas hostiles envers vous si vous les attaquez. Néanmoins, il est possible de voir des animaux (comme les renards , pour ne citer que cet exemple) les chasser., il existe deux moyens. Le premier étant d'apprivoiser deuxadultes afin qu'elles se reproduisent. Pour cela, vous aurez besoin de graines. De notre côté, nous avons utilisé des graines basiques, qui sont les plus faciles à trouver puisqu'elles peuvent être obtenues en détruisant (avec un outil ou non) des hautes herbes.À partir du moment où vous avez des graines dans votre inventaire, partez à la recherche de, dans les alentours. Dès que vous en avez approché une, prenez des graines dans votre main. Appuyez, ensuite, sur la touche affiliée à l'action « Nourrir ». Vous verrez alors des cœurs au-dessus de la tête de la, ce qui indique que. Vous pouvez, dès lors, l'emmener dans votre enclos.Répétez l'opération avec une deuxième, après l'avoir conduit à l'endroit où se situe celle déjà apprivoisée. Nourrissez ensuite les deux animaux jusqu'à voir de nouveaux cœurs apparaître au-dessus de leur tête. Elles se rapprocheront alors l'une de l'autre et unnaîtra.La deuxième solution, afin de, consiste à ramasser les œufs pondus par les. En les lançant, vous aurez une chance de voir un poussin sortir de la coquille. Néanmoins, notons qu'un poussin n'apparaîtra pas forcément à chaque œuf lancé. Ainsi, ce processus pourrait vous demander un peu de temps. C'est pourquoi la première solution nous semble être la plus intéressante et surtout la plus pérenne.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu. La version preview du soft est dans le Xbox Game Pass. Plusieurs guides au sujet du jeu de Mojang Studios sont disponibles dans nos colonnes.