Minecraft célèbre le film avec deux nouveaux objets gratuits

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 juin 2025 à 11h31
Minecraft continue à marquer le coup après la sortie très réussie de son film, ajoutant aujourd'hui deux objets gratuits qui rendent hommage à des moments emblématiques du long métrage. Que vous soyez fan de Dennis, l'adorable loup pâle, ou que vous fredonniez encore la fameuse chanson du poulet de lave, ces nouveaux ajouts sont faits pour vous.
Minecraft célèbre le film avec deux nouveaux objets gratuits
Le Film Minecraft a été un succès commercial, même si au niveau des critiques, la communauté s'est montrée moins emballée. Quoi qu'il en soit, le succès est tel qu'une suite devrait voir le jour, et Mojang en profite pour agrémenter son jeu de nouveaux éléments, en fonction de ce que nous avons pu voir dans le film.

Dennis à l'honneur : affichez votre amour pour le meilleur des loups

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Mojang célèbre Dennis, le fidèle compagnon canin de Steve dans le film Minecraft, avec un tout nouveau tableau décoratif. Ce portrait très réussi, où l'on distingue clairement son collier rouge et son adorable langue tirée, avait déjà fait une discrète apparition sur la version Bedrock il y a quelques jours, mais il est désormais officiellement disponible sur Java également.

Que vous construisiez une maison chaleureuse ou une véritable galerie d'art, l'ajout du portrait de Dennis saura apporter une touche de tendresse à votre base.

Revivez la folie du poulet de lave en musique

Le deuxième ajout marquant de cette petite mise à jour est un nouveau disque musical à utiliser sur votre jukebox : la célèbre « Lava Chicken Song » du film. Ce disque propose plusieurs boucles instrumentales aux sonorités rétro, reprenant cette chanson devenue culte grâce à la performance mémorable de Jack Black dans le film.

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Pour obtenir ce précieux disque, Mojang donne un indice clair : il vous suffit de trouver et vaincre un redoutable « chicken jockey » dans votre monde Minecraft. Attention toutefois : le disque musical est actuellement disponible uniquement sur la version Java. La version Bedrock l'accueillera « très prochainement », selon Mojang.

Minecraft, entre mises à jour majeures et clins d'œil au cinéma

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Ces nouveaux objets, bien que modestes comparés aux récentes grosses mises à jour comme Vibrant Visuals et Chase the Skies, montrent combien Mojang souhaite prolonger l'expérience du film à travers le jeu. Après le carton du film Minecraft, ces petits bonus font toujours plaisir aux fans, tout en leur permettant de prolonger l'aventure sur leur serveur préféré.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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