Minecraft : Ce mod dérivé du film va changer l'aventure de Steve

Inspiré par la sortie prochaine du film Minecraft, un moddeur a décidé de donner une toute nouvelle voix à Steve.
En temps normal, Steve n'est pas un personnage très bavard. Avec sa voix grave, il ne parle qu'en onomatopées, principalement quand il mange, boit ou se fait mal. Mais grâce à l'adaptation de Minecraft
sur grand écran, le héros au t-shirt bleu va désormais avoir une voix très reconnaissable : celle de Jack Black. Or, cette voix va prochainement pouvoir intégrer le jeu culte de Mojang grâce au travail d'un moddeur inspiré.
Le Jack Black Minecraft Mod : un ajout qui donne de la voix à Steve
En utilisant comme base de travail les différents trailers mis en ligne de Minecraft Le Film
, l'utilisateur SnailMan a mis au point un mod qui permet à Steve de s'exprimer avec la voix de Jack Black
. Sans un accès à l'ensemble des répliques de l'acteur, les possibilités sont encore limitées. Mais cela suffit pour que Steve puisse dire quelques phrases supplémentaires en comparaison de ses quelques « lignes de dialogue » de base.
Actuellement, seul un extrait du mod en pleine action a été publié
par son créateur sur son compte officiel X/Twitter. De plus, il a ajouté en description que cela lui avait pris « trois heures de ma vie que je ne retrouverai jamais
». Le mod en question n'est pas encore disponible pour tous les joueurs, mais il est en cours d'évaluation chez Modrinth
. S'il est approuvé, il sera alors proposé en téléchargement sur la page Modrinth de SnailMan.
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