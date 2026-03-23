Minecraft Dungeons 2 officialisé par Mojang à la surprise générale

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 mars 2026 à 17h47
Le Minecraft Live du 21 mars 2026 s'est conclu avec une annonce majeure : la révélation officielle de Minecraft Dungeons 2 et sa fenêtre de sortie.
Minecraft Dungeons 2 officialisé par Mojang à la surprise générale
Lors d'un Minecraft Live, les joueurs et joueuses guettent l'annonce d'un game drop, synonyme d'une mise à jour pour leur titre préféré. Mais Mojang aime faire des surprises à sa communauté en révélant des projets totalement inattendus. Ce scénario s'est produit le 21 mars dernier avec la diffusion du tout premier trailer de Minecraft Dungeons 2, la suite de son dungeon-crawler sorti en 2020. 

Le monde a de nouveau besoin d'un héros 

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Si vous n'avez pas joué au premier opus, sachez que Minecraft Dungeons propose une nouvelle manière de découvrir le monde de Minecraft en mettant l'accent sur les combats, l'exploration mais aussi sur une histoire originale.

Minecraft Dungeons 2 compte reprendre la même formule mais une nouvelle menace rôde. Le trailer montre que le monde laissé en paix à la fin du premier jeu est désormais en proie aux flammes, suite à l'émergence d'une nouvelle menace encore plus redoutable. Jouable en solo, le titre proposera toujours un mode coopératif à 4 joueurs avec une profusion d'ennemis à éliminer, de nouvelles zones à explorer et une pluie de trésors à récupérer.

Quand sera-t-il possible de jouer à Minecraft Dungeons 2 et sur quels supports sera-t-il disponible ? 

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Même si cette première bande-annonce montre uniquement quelques environnements et tease de nouveaux défis à relever, l'information la plus importante est révélée dans les dernières secondes de la présentation. Minecraft Dungeons 2 sortira dans le courant de l'automne 2026. Cela suggère que plus de détails seront dévoilés lors du deuxième Minecraft Live de l'année, généralement organisé à la fin du mois de septembre.

Une autre bonne nouvelle qui va enchanter les héros de tous âges est que Minecraft Dungeons 2 sera lancé sur tous les supports actuels (à l'exception des mobiles). Vous pourrez donc le découvrir sur PC, Steam, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, il peut d'ores et déjà être ajouté à votre liste de souhaits sur votre console préférée. 

Miniature vidéo

Alors héros, réservez déjà un créneau sur votre calendrier automnal car le monde de Minecraft compte sur vous pour retrouver la paix et l'harmonie !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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