Minecraft Dungeons 2 officialisé par Mojang à la surprise générale

Le Minecraft Live du 21 mars 2026 s'est conclu avec une annonce majeure : la révélation officielle de Minecraft Dungeons 2 et sa fenêtre de sortie.

Le monde a de nouveau besoin d'un héros

Quand sera-t-il possible de jouer à Minecraft Dungeons 2 et sur quels supports sera-t-il disponible ?

Lors d'un Minecraft Live, les joueurs et joueuses guettent l'annonce d'un game drop, synonyme d'une mise à jour pour leur titre préféré. Mais Mojang aime faire des surprises à sa communauté en révélant des projets totalement inattendus. Ce scénario s'est produit le 21 mars dernier avec, la suite de son dungeon-crawler sorti en 2020.Si vous n'avez pas joué au premier opus, sachez que Minecraft Dungeons propose une nouvelle manière de découvrir le monde de Minecraft en mettantMinecraft Dungeons 2 compte reprendre la même formule mais une nouvelle menace rôde. Le trailer montre que le monde laissé en paix à la fin du premier jeu est désormais en proie aux flammes, suite à l'émergence d'une nouvelle menace encore plus redoutable. Jouable en solo, le titre proposera toujours un mode coopératif à 4 joueurs avec une profusion d'ennemis à éliminer, de nouvelles zones à explorer et une pluie de trésors à récupérer.Même si cette première bande-annonce montre uniquement quelques environnements et tease de nouveaux défis à relever, l'information la plus importante est révélée dans les dernières secondes de la présentation.. Cela suggère que plus de détails seront dévoilés lors du deuxième Minecraft Live de l'année, généralement organisé à la fin du mois de septembre.Une autre bonne nouvelle qui va enchanter les héros de tous âges est que Minecraft Dungeons 2 sera. Vous pourrez donc le découvrir sur PC, Steam, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, il peut d'ores etAlors héros, réservez déjà un créneau sur votre calendrier automnal car le monde de Minecraft compte sur vous pour retrouver la paix et l'harmonie !