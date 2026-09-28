Minecraft Dungeons 2 montre ses atouts en vidéo et annoncé déjà un premier DLC

À la veille de son lancement, Minecraft Dungeons 2 dévoile ses dernières cartes pour séduire les joueurs au travers d'une vidéo de 6 minutes présentant ses caractéristiques majeures.

L'attente est presque terminée pour celles et ceux qui aiment explorer des donjons cubiques. Minecraft Dungeons 2 sera disponible dans quelques heures seulement, mais il a encore quelques surprises à partager avec sa communauté. Une ultime vidéo vient d'être mise en ligne sur le compte officiel de Minecraft et celle-ci présente notamment le monde interconnecté.

Un petit rappel des nouveautés déjà annoncées

Cette première différence est la plus notable car elle n'était pas présente dans le premier opus. Concrètement, cela signifie que l'immersion pour les joueurs est renforcée et ceux-ci pourront voyager dans différents lieux réunis au sein de grandes régions. Le monde interconnecté sera également plus vivant avec des villages à explorer et des événements narratifs à découvrir. Mais pour gagner du temps, il sera tout de même possible d'emprunter des ponts de voyage rapide.

Déjà évoqué il y a quelques semaines, l'ajout du saut offre également de nouvelles possibilités aux héros de Minecraft Dungeons 2. Sauter va permettre de faire de nouvelles attaques, d'échapper aux assauts ennemis mais aussi d'encourager l'exploration. Les hauteurs attendent désormais les héros et ce petit ajout est plébiscité avant même le lancement du titre.

Enfin, « The Sift » vient renforcer cette envie d'exploration en proposant une dimension totalement inédite à parcourir.

Un DLC prévu avant la fin de l'année 2026 pour Minecraft Dungeons 2

Mais Minecraft Dungeons 2 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La vidéo est aussi l'occasion d'annoncer l'arrivée d'un futur DLC post-lancement. Ce dernier sera payant, il sortira plus tard cette année sans date précise pour le moment. Il permettra aux héros de combattre de nouvelles créatures et d'explorer des lieux inédits, ce qui promet déjà d'étoffer la durée de vie du titre.

Minecraft Dungeons 2 sera disponible dès le 29 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.