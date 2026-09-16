De nombreux joueurs s'interrogent à propos de la présence ou non de Minecraft Dungeons 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé par Mojang Studios, Minecraft Dungeons 2 est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître en ce qui concerne l'arrivée de Minecraft Dungeons 2 dans le Game Pass.

Minecraft Dungeons 2 est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Minecraft Dungeons 2 entre dans le Game Pass, dès son lancement, qui est, pour rappel, prévu pour le 29 septembre 2026. Cette information a notamment été rappelée lorsque XBOX a dévoilé la deuxième vague des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois de septembre 2026.

drop the latest pic in your camera roll. we'll go first:https://t.co/9LcP2tKBbW pic.twitter.com/wz2r0GqyZn — XBOX Game Pass (@XBOXGamePass) September 15, 2026

À ce propos, soulignons que Minecraft Dungeons 2 est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien PC Game Pass, pour Cloud, Console, Handheld/Portable et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir l'aventure Minecraft Dungeons 2 via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible que Mojang Studios décide de le retirer du Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft Dungeons 2 sort le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.