Minecraft Dungeons 2 montre enfin son gameplay dans un trailer bourré d'action

À quelques semaines de son lancement, Minecraft Dungeons 2 dévoile son gameplay, ses explosions en pagaille ainsi qu'une nouvelle dimension à explorer avec vos amis.

Depuis sa révélation officielle, peu d'images de Minecraft Dungeons 2 ont été partagées. Lors du Summer Game Fest 2026, Mojang Studios avait donné quelques précisions sur le gameplay de son spin-off, mais sans bande-annonce.

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À un mois de son lancement, certains joueurs étaient inquiets de n'avoir aucune image. Mais le 20 août 2026, la suite du dungeon crawler a eu droit à un nouveau trailer dévoilant certaines de ses mécaniques.

Explorez The Sift, une dimension parallèle « aussi étrange que magnifique »

La vidéo débute en montrant un groupe de héros combattant des creepers dans une forêt. Mais très vite, ceux-ci voient un mystérieux portail doré apparaître devant eux. La petite troupe décide donc de franchir ce dernier, qui mène vers un autre monde où de nombreux dangers les attendent. Baptisée « The Sift », cette nouvelle dimension est « aussi étrange que magnifique, porteuse de menaces puissantes et mystérieuses, ainsi que de paysages à couper le souffle ».

Après cette introduction au Sift, les images de gameplay de Minecraft Dungeons 2 s'enchaînent, notamment les séances de combat. Attaqué par des créatures mignonnes au premier abord, le groupe montre les coups, les sauts ainsi que la mécanique de jump-attack, permettant de surprendre l'ennemi par les airs.

Des explosions, de la personnalisation et de la coopération au menu de Minecraft Dungeons 2

Puis le trailer de Minecraft Dungeons 2 montre brièvement l'équipement et la personnalisation de votre personnage. Via la table d'enchantement, il sera possible de renforcer vos armes et de faire des dégâts plus importants à vos adversaires. Le trailer se termine en rappelant la présence du mode coopératif et de nombreux combats riches en explosions. Mais l'antagoniste de cette nouvelle histoire reste encore très mystérieux.

Il faut désormais patienter jusqu'au 29 septembre 2026 pour en savoir plus. C'est à cette date que Minecraft Dungeons 2 sera disponible sur PC, PS5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.