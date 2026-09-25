Minecraft Dungeons 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Minecraft Dungeons 2 propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous donnons la réponse.

Tout comme son aîné, Minecraft Dungeons 2 possède une forte dimension multijoueur. Ainsi, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à ce propos et se demandent notamment si Minecraft Dungeons 2 est cross-play et/ou cross-progression. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Minecraft Dungeons 2 est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses venant de différentes plateformes de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

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Dans le cas du titre de Mojang Studios, sachez que Minecraft Dungeons 2 dispose bel et bien de la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement. Dès lors, les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles peuvent profiter du jeu avec des personnes étant sur PC, et inversement. Nul doute que cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, et notamment celles et ceux qui comptent y jouer avec leur(s) ami(s).

Minecraft Dungeons 2 est-il cross-progression ?

Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, nous avons une bonne nouvelle. D'après les dernières informations connues, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur Minecraft Dungeons 2. Pour en bénéficier et ainsi retrouver sa progression, il faudra utiliser le même compte sur les différentes plateformes utilisées.













En guise de conclusion, rappelons que Minecraft Dungeons 2 sort le 29 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.