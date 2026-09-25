Minecraft Dungeons 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Minecraft Dungeons 2.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Minecraft Dungeons 2 débarque à la fin du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Minecraft Dungeons 2.

Configurations PC Minecraft Dungeons 2

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Minecraft Dungeons 2, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, Mojang Studios n'a pas encore partagé d'informations concernant l'espace de stockage nécessaire pour installer et profiter de Minecraft Dungeons 2 sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Minecraft Dungeons 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit (1703 ou plus récent) Windows 10 64-bit (1703 ou plus récent) Processeur Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 2200 G ou équivalent Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600, équivalent ou supérieur Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 ou équivalent NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 ou équivalent VRAM 2 Go (au moins) 6 Go (au moins) DirectX Version 11 Version 11 Stockage requis Information non donnée Information non donnée

Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft Dungeons 2 débarque le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.