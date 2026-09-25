Minecraft Dungeons 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2026 à 16h15
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Minecraft Dungeons 2.
Minecraft Dungeons 2 : Les configurations PC

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Minecraft Dungeons 2 débarque à la fin du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Minecraft Dungeons 2.

Configurations PC Minecraft Dungeons 2

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Minecraft Dungeons 2, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». À l'heure où nous écrivons ces lignes, Mojang Studios n'a pas encore partagé d'informations concernant l'espace de stockage nécessaire pour installer et profiter de Minecraft Dungeons 2 sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Minecraft Dungeons 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64-bit (1703 ou plus récent) Windows 10 64-bit (1703 ou plus récent)
Processeur Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 2200 G ou équivalent Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600, équivalent ou supérieur
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 ou équivalent NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 ou équivalent
VRAM 2 Go (au moins) 6 Go (au moins)
DirectX Version 11 Version 11
Stockage requis Information non donnée Information non donnée

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Minecraft Dungeons 2 débarque le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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